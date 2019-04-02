В Тирасполе тщательно подбирают слова о выборах на Украине

02.04.2019, Тирасполь, Виктор Сосновский

Приднестровье внимательно следит за выборами украинского президента. Часть жителей непризнанной республики приняла участие в голосовании 31 марта.

При этом в Тирасполе, комментируя ситуацию в Киеве, предпочитают не упоминать выпады украинских националистов с обещаниями задавить блокадой ПМР как источник российской угрозы. Приднестровцы, зажатые между Молдовой и бандеровской Украиной, стремятся не давать лишнего повода для ужесточения блокады. К тому же для части жителей ПМР, которым закрыт въезд в Молдову, украинская территория остается единственным «окном в мир».

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…Приднестровцы традиционно голосовали на двух избирательных участках в Молдове, один из которых открылся в Кишиневе в украинском посольстве, а другой – в консульстве в городе Бельцы.

Непосредственно на территории Приднестровья Украина не открывала избирательных участков. В последний раз она сделала это на президентских выборах 2004 года (тогда было создано семь участков), а позже, после внесения изменений в украинский Избирательный кодекс, граждане Украины, проживающие в Приднестровье, потеряли возможность реализовывать свое гражданское право по месту жительства.

Между тем в Приднестровской Молдавской Республике проживает более 50 тысяч граждан Украины, имеющих право голоса. Практически все, кто имеют украинские паспорта и состоят на учете в посольстве в Кишиневе, – приднестровцы.

31 марта для жителей Приднестровья, пожелавших проголосовать, предоставили бесплатный транспорт, который доставлял людей на избирательные участки в Кишиневе и Бельцах.

Еще в январе вопрос с подвозом граждан обсуждался на встрече президента Приднестровья Вадима Красносельского и руководством местной украинской общины. Тогда, в ходе разговора с главой украинского центра «Сотрудничество» Владимиром Фоменко и председателем Союза украинцев Приднестровья Петром Богуцким лидер ПМР отметил, что республика уважает выбор народа и заинтересована в создании условий для свободного волеизъявления граждан Украины, проживающими в Приднестровье.

Вадим Красноселький подчеркнул, что ПМР будет выстраивать конструктивный диалог с избранным руководством Украины, поддерживая и развивая добрососедские отношения, кто бы ни стал новым президентом этой страны.

В прошедших выборах на участках в Кишиневе и Бельцах приняли участие 1 145 граждан Украины. По информации сайта украинского Центризбиркома, здесь большинство – 35,54% – получил лидер «Оппозиционного блока» Юрия Бойко.

Приднестровские эксперты отмечают, что президентские выборы на Украине всегда имеют большое значение для ситуации в регионе.

«Для Приднестровья Украина – это «окно в мир», путь на международные рынки, потому, уверен, власти республики внимательно следят сейчас за тем, что происходят на украинских выборах, – заявил «ПолитНавигатору» замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов. – Исход выборов ответит на вопрос о том, с какой из политических группировок нужно будет дальше договариваться приднестровским политическим и бизнес-элитам.

Пока мы видим определенный баланс в отношениях между Киевом и Тирасполем, достигнутый по итогам минувшего года. Он базируется, прежде всего, на внешнеэкономических контактах. Объемы двусторонней торговли в последние два с половиной года только растут и, как думается, Украине в любом случае будет выгодно сохранить эту позитивную динамику».

Моспанов отметил также, что за последний год снизился и уровень напряжения между Приднестровьем и Украиной в информационно-политической сфере.

«Для приднестровцев выборы важны также и потому, что в республике, по различным данным, проживает около 80 – 100 тысяч граждан Украины, очень многие из них – этнические украинцы, и голосование для них – способ показать свое отношение к тому, что происходит на родине», – сказал эксперт.

По словам другого приднестровского эксперта, политолога Андрея Сафонова, Приднестровье заинтересовано в хороших отношениях с Украиной и ее народом независимо от любых результатов выборов.

«Приднестровская Молдавская Республика во взаимоотношениях с другими странами исходит из следующих принципов: во-первых, наша страна не вмешивается во внутренние дела других государств, во-вторых, на первом месте для ПМР находятся свои государственные прагматические интересы. По моему личному мнению, в отношениях с Украиной данные интересы таковы.

Первое. Украина является одним из посредников и гарантов в переговорном процессе по урегулированию молдо-приднестровского конфликта. Приднестровье заинтересовано, чтобы эту свою миссию официальный Киев исполнял беспристрастно и объективно.

Второе. Для Приднестровья важно, чтобы через приднестровско-украинскую границу спокойно перемещался поток людей и товаров, а власти Молдовы чтобы не могли этому препятствовать или брать все это под контроль.

Третье. Нашей республике необходимо, чтобы стабильно работал расположенный на севере Приднестровья бюджетообразующий Молдавский металлургический завод. С этой точки зрения позитивным является тот факт, что официальный Киев недавно снял с ММЗ наложенные на предприятие в 2018 году санкции. В данном случае здравый смысл восторжествовал.

Объективно Приднестровье и для России, и для Украины является барьером на пути румынского экспансионизма. С момента распада Советского Союза приднестровцы видели в Украине свой надежный тыл, тем паче, что свыше 30 % населения ПМР – это украинцы. Вне зависимости от любых украинских выборов ПМР заинтересована в хороших отношениях с Украиной. Ну, а кто будет избран в итоге президентом Украины – на то воля украинского избирателя», – сказал «ПолитНавигатору» Сафонов.