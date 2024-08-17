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Готовить операцию «Курск» Киев начал еще в начале лета, пишет американская The Wall Street Journal. То есть, сразу же после обнародования Владимиром Путиным своих предложений с условиями начала мирных переговоров по Украине.

По данным издания возглавляли атаку 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, охарактеризованные в качестве «одних из самых мощных подразделений украинской армии» и оснащенные американской бронетехникой Stryker и немецкой бронетехникой Marder. «Хорошо сработали меры радиоэлектронной борьбы», – добавляют авторы публикации.

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По оценкам западных военных, Украина направила в Курск до 6000 солдат и дополнительно до 4000 военнослужащих для выполнения вспомогательных задач в Сумской области.

«По словам человека, знакомого с операцией, чтобы избежать ослабления линии фронта, значительная часть войск была взята из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций, которые пройдут в этом году и в 2025 году», – отмечается в статье.

По словам того же источника, «украинцы осознают этот риск и пока балансируют». Также, по подсчетам WSJ, за девять дней вторжения Украина, по-видимому, потеряла десятки единиц бронетехники.

«В ответ Россия вывела из Украины несколько бригад неполного состава, что на середину прошлой недели составило в общей сложности 5000 военнослужащих, сказал источник. Одна бригада была из Донецкой области, центра нынешних наступлений России, но другие были из менее важных районов», – отмечают авторы.

По их предположению, России, возможно, придется вывести больше войск из Украины, если она захочет вернуть себе территорию, а для этого потребуются более крупные силы, чем у Украины, «и, вероятно, более 20 000 надлежащим образом обученных военнослужащих, говорит источник».

«В то время как Украина вторгается в Россию, киевские войска испытывают проблемы на восточном фронте», – указывает издание.

«У нас недостаточно людей, чтобы как следует выполнять свою работу», — заявил газете командир 21-го батальона ВСУ, который на прошлой неделе находился рядом с Красногоровкой на Донбассе.

По его словам, мобилизованными восполняется лишь около 20% потерь батальона — военные очень устали. Украинские командиры на других направлениях жалуются на нехватку артиллерийских боеприпасов и людей.