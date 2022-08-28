«В том, что Россия не попала под «гуманитарные бомбардировки» НАТО – заслуга Берии» – Вассерман

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Предложение открыть в городе Новоуральск Свердловской области музейно-туристический центр, посвященный деятельности Лаврентия Берии послужит напоминанием о том, кто был причастен к созданию ядерного щита.

Об этом в интервью крымско-татарской общественнице Диане Кади высказался депутат Госдумы РФ, одессит Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, вы удивитесь, но еще не было в истории ни одного сколько-нибудь значимого деятеля, к которому было бы абсолютно однозначное отношение. Что касается Лаврентия Павловича Берии, то это действительно одна из самых оклеветанных в нашей истории фигур. Тем больше оснований заняться разоблачением этой клеветы и объяснением действительного значения этого деятеля для нашей страны и народа. Кстати, то, что нашу страну еще не постигли «гуманитарные бомбардировки», как высказался Вецлав Гавел – последний президент Чехословакии и первый президент отделенной под его руководством Чехии – это, в немалой степени, заслуга именно Лаврентия Павловича. Хотя бы за эту заслугу нужно заняться разоблачением и уничтожением возведенной на него клеветы», – выразил Вассерман одобрение инициативы бывшего советника ректора Уральского горного университета, сталиниста Вадима Аверьянова.