«В том, что украинцы оскотинились, виноват лично Путин» – киевский обозреватель

06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина после майдана 2014 года в ходе противостояния «агрессору» лишилась не только Донбасса и Крыма, но и человеческого облика, показав себя той же Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала Ukrki украинский политический обозреватель Леонид Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин нанёс нам тяжелейшее поражение не на Донбассе и не в Крыму, а именно сделав эту гибридность частью нашей общественной жизни.

Вот это всеобщее оскотинивание, падение планки – что такое хорошо и что такое плохо, когда «своим» можно гораздо больше, а чужим нельзя ничего. Это такая прощаемая своим подлость. Это же свои? Можно.

Но это, сколько бы мы ни говорили «Украина не Россия», значительная часть совместной истории и неких совместных культурных шаблонов, поведенческих, практических – она тут и вылезла.

Вот в этом он нанёс очень большой удар по Украине. Украина всё больше похожа на Россию в этих вещах, к сожалению», – переживает русофоб.