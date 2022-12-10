В том, что западное оружие попадает террористам, виновата Россия, – представители Запада

10.12.2022  16:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Терроризм, Украина


Запад не остановит поставки Украине вооружений, несмотря на заявления о том, что оружие из-за коррупции в ВСУ может попасть «не в те руки».

Об этом на заседании Совбеза ООН заявили представители стран Запада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не остановит поставки Украине вооружений, несмотря на заявления о том, что оружие из-за...

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«Соединенное Королевство гордится той поддержкой, которую предоставляет украинскому народу перед лицом этой агрессии. Оборонительная поддержка, гуманитарная поддержка и помощь по восстановлению критически важной инфраструктуры, которая была уничтожена в ходе нападения России», – сказала постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер также пообещал продолжать поставки оружия киевскому режиму:

«24-го февраля этого года Россия вторглась в Украину, нарушив международное право и Устав ООН. Именно Россия начала войну, в одностороннем порядке напав на своего соседа. Это та же самая страна, которая каждый день на протяжении последних девяти месяцев принимает решение о продолжении войны. Давайте не будем перекладывать ответственность и путать агрессора и того, на кого он напал. Только Россия несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации в Украине… Франция продолжает оказывать украинскому народу всю необходимую поддержку для осуществления его права на самооборону. Она делает это, оказывая Украине военную поддержку, на национальном и общеевропейском уровне», – заявил де Ривьер.

А заместитель постоянного представителя США Ричард Миллс и вовсе обвинил Россию в том, что американское и другое западное оружие попадает «не в те руки»:

«Мы, безусловно, проверим доказательства, которые могли бы быть представлены международно признанными органами или главами государств. Потому что США очень серьезно относятся к своей ответственности по защите своих технологий.

Одновременно с этим Соединенные Штаты будут продолжать поддержку украинского народа, который борется за свою свободу. Мы эту поддержку не прячем – Украина имеет все права защищать себя, и мы имеем все права поддержать Украину.

Мы не видим никаких достоверных доказательств того, что оружие с Украины уходит куда-то. У всех есть риск потери оружия в любом вооруженном конфликте. Соединенные Штаты будут принимать активные меры по снижению этих рисков.

То, что мы видели – мы видели, как западные системы оружия, захваченные в Украине, переправляются. У России есть стимул переправлять американское оружие для того, чтобы дискредитировать Украину/

Мы, союзники, готовы помогать Украине в защите территориальной целостности и суверенитета от российской агрессии. Поэтому обвинения в отвлечении американского оружия со стороны должностных лиц России и Кремля – мы относимся к этому со здоровой долей скепсиса».

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