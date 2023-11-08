В товарообороте России и Китая осталось всего 10% долларов и евро

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В настоящее время планета находится в начале пути к масштабной дедолларизации экономик.

Об этом сегодня в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приметой времени стало широкое использование национальных валют. Фиксируется устойчивое сокращение доли доллара и евро в соответствии со статистикой МВФ. В процесс перехода на национальные валюты вовлечены крупнейшие экономики, включая Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские эмираты, Бразилию, Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет, Кению и ряд стран АСИАН. По инициативе президентов Аргентины и Бразилии начата проработка создания валютного союза этих двух стран, а в перспективе всей Латинской Америки», – сказал глава МИД РФ.

По его словам, «локомотивами дедолларизации» стали страны ЕАЭС и СНГ, дедолларизация внешней торговли которых составляет 85-90%.

«Примерно на такой же уровень выходит и наш товарооборот с КНР. В августе на саммите БРИКС в Йоханнесбурге об учреждении общей расчетной условной единицы в дополнение к национальным валютам. Было принято поручение управляющим ЦБ представить предложения об альтернативных платежных платформах на следующей встрече. Которая состоится в следующем году в Казани», – резюмировал Лавров.