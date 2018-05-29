29.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Transparency International подняли на смех стремление Киева перехитрить Запад

Развернувшаяся на Украине борьба за механизм назначения судей создаваемого по требованию Запада Высшего антикоррупционного суда (ВАС) выглядит забавной.

Об этом “Коммерсанту” заявила учредитель Transparency International Russia Елена Панфилова.

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«Смешная ситуация, когда деньги на реформы у всех организаций берут не моргнув глазом, а экспертов брать не хотят. Это забавное представление о суверенитете: реформы нам профинансируйте, а экспертов нам ваших не надо. За словами “не нужны эксперты” они должны произнести: “не нужны и деньги”, – полагает Панфилова.

Отметим, что в законопроекте президента Порошенко о создании ВАС предусмотрено, что решающую роль при отборе судей играет Высшая квалификационная комиссия судей, тогда как западные партнеры настаивают, что эту функцию должен выполнять специально созданный Общественный совет международных экспертов.