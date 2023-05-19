В три раза больше экспорта оружия: Не Украина, а Россия стала аграрной сверхдержавой

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Россия вышла на самообеспечение аграрной продукцией, а экспорт продовольствия теперь обеспечивает поступления в бюджет в три раза больше, чем поставки вооружений за рубеж.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С продовольственной безопасностью мы полностью вышли на самообеспечение. Но теперь мы ещё стали и крупным экспортным игроком. Наш ежегодный экспорт, порядка тридцати миллиардов долларов – это в три раза больше, чем наш экспорт оружия», – сказал Подберёзкин.

Он подчеркнул, что Россия, как важный игрок международного продовольственного рынка, должна бороться за наращивание экспорта зерна.

«И здесь тоже идёт борьба, чтобы вытеснить нас как игрока из экспорта зерна. А мы здесь важный игрок. И нам на этот рынок нужно не просто прорываться, а на нём закрепиться и занять достойное место. Думаю, по результатам этого года, экспорт зерна у нас будет не меньше, а больше. Это означает и институты влияния на все остальные страны – и развитые, и неразвитые. Это очень важный стимул при формировании новой системы международных отношений. Поэтому здесь стоит побороться», – добавил Подберёзкин.