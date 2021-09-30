«В три раза выше, чем при Порошенко» – эксперт рассчитала тарифы на одну квартиру в ноябре

Потребителям Украины придется платить за газ по коммерческим ценам, поскольку они не смогут сохранить тариф с низкой ценой.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявила эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас по затратам по электроэнергии повышение, у нас газ уже, к сожалению, даже не по 20. «Нафтогаз» на октябрь месяц разослал допсоглашения на добор газа по коммерческой цене 25 гривен. Все остальные поставщики, у которых нет этих льгот, и они настолько не близки кормушке, у них уже до 31 гривны.

Это говорит о том, что наш сезон отопительный (не важно, насколько мы к нему готовы даже технически, с любыми там нашими действиями популистическими), мы не включимся полноценно в этот отопительный сезон. Потому что самый главный поставщик газа – это компания «Нафтогаз» которая частично принадлежит государству.

Зеленский – наш гарант, и его компания на всех эфирах рассказывает, что «все будет хорошо, это все эксперты, которые нерадивые, эта оппозиция, это рука Кремля, но все, кто угодно виноват в этом, а газ будет для населения 8 гривен».

Так вот – не будет. 8 гривен – это только годовой тариф, сейчас годовой тариф начинают менять на новое интересное название – «комфортный тариф». Он предполагает предоплату. То есть, вы платите сумму, которую вам расписывает «Нафтогаз» в табличке к договору, и не важно – вы потребления на 1000 заплатите 5 а ваши деньги типа никуда не денутся – просто Нафтогаз будет ими пользоваться.

И второй момент, который все должны понимать, это наша больная тема у нас общая, наша как бы сфера, и для интереса, для общения рабочая – это многоквартирные дома, вот.

На сейчас многоквартирные дома по 8 гривен могут в октябре включится, только если они сделают предоплату 30% и 70% заморозят на специальном счете. В среднем, 16-этажка, у которой котельная своя, и они используют газ исключительно для подогрева воды и для производства тепла в квартиры, потребляет газа на 350-500 тыс грн, и это делится на общее потребление гигокалории, которые использовали все люди.

Получается, если бы у нас был газ как он был при Порошенко – с транспортировкой с распределением – по 8,50, у нас гигакалория доходила максимум до полутора тысяч гривен, и в среднем за квартиру до 50 квадратных метров мы платили 2000-2 400 грн, в зависимости от региона.

Сейчас, в этот в отопительный сезон – это неподъемно. Соответственно, что будут делать управляющие компании? Они не смогут собрать предоплату. Дальше пойдут опять популистские действия. Мэры начнут заставлять поставщиков включать срочно, чтобы не дай бог президент не нашлепал их по заднице и не на ругал их, чтобы не лишиться мэрского кресла.

Они начнут это все включать, и вот тут, я предполагаю, у нас для населения будет где-то в районе 10 ноября, когда нас включат на газ по 30, по 35, по 37, потому что «Нафтогаз» мэров слушать не будет – «включите мне без предоплаты по 8 гривен».

«Нафтогаз» этого не сделает, это сделают только местные компании, поставщики, а у них газ уже будет, конечно же, по коммерческим, завышенным ценам. И вот тогда у нас с вами платежки на однокомнатную квартиру будут, как минимум, тысяч 6 гривен только за отопление. И вот это – к чему мы идем», – заключила Алина Логозяк.