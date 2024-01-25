В Туапсе пожар на нефтебазе. Работала ПВО

Михаил Рябов.  
25.01.2024 00:44
  (Мск) , Москва
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Дзен, Происшествия, Россия


В Туапсе (Черноморское побережье Кавказа, портовый город между Сочи и Анапой) тушат пожар на нефтебазе. Местные жители в соцсетях сообщают, что слышали звуки взрывов, работала ПВО.

Предположительно, по терминалу мог ударить украинский дрон. На минувших выходных беспилотники, как известно, атаковали порт Усть-Луга на Балтийском море, построенный Россией взамен потерянных гаваней на территории лимитрофов Прибалтики.

В Туапсе (Черноморское побережье Кавказа, портовый город между Сочи и Анапой) тушат пожар на...

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