В Туапсе пожар на нефтебазе. Работала ПВО

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В Туапсе (Черноморское побережье Кавказа, портовый город между Сочи и Анапой) тушат пожар на нефтебазе. Местные жители в соцсетях сообщают, что слышали звуки взрывов, работала ПВО.

Предположительно, по терминалу мог ударить украинский дрон. На минувших выходных беспилотники, как известно, атаковали порт Усть-Луга на Балтийском море, построенный Россией взамен потерянных гаваней на территории лимитрофов Прибалтики.

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