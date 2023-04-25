В Туле оштрафовали выкрикивавших нацистские лозунги любителей Украины

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Советский районный суд города Тулы оштрафовал двух людей за публичные выкрики укронацистских лозунгов.

Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы и УСД Тульской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, вечером 23 апреля 2023 года Величко С.В. и Феофилов Н.Н. находились в состоянии алкогольного опьянения. Прогуливаясь по улице Демонстрации города Тулы, каждый из них несколько раз крикнул «Слава Украине».

«Своими действиями мужчины совершили публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. В судебном заседании граждане вину в совершении правонарушения признали полностью, пояснив, что находились в состоянии алкогольного опьянения, раскаялись в содеянном», – говорится в сообщении.

В результате по части 1 статье 20.3.3. КоАП России задержанных оштрафовали на 30 000 рублей каждого.