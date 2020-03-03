В Турции назревает внутренний конфликт из-за противоречий с Россией

03.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Парламент Турции сегодня собирается на экстренное заседание в закрытом режиме, посвященное ситуации в сирийской провинции Идлиб. Массовая гибель солдат и угроза открытого конфликта с Россией провоцирует противоречия элиты в Анкаре.

Об этом сегодня пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, «часть турецкого общества не может не возлагать вину за гибель военных на политическое руководство страны и на президента лично».

Газета напоминает, что на минувшей неделе свыше 140 представителей интеллектуальной элиты Турции подписали петицию, в которой, в частности, говорилось: «Мы видим, что наша страна зашла в тупик. Наши дети гибнут в бойне на территории другого государства, в которой их заставляют сражаться. Наша репутация в глазах мирового сообщества подорвана, а наша нация используется как империалистическая пешка и спонсор религиозного терроризма».

Издание также пишет, что после попытки переворота в 2016 году в Турции усилилась «евразийская» группа офицеров, «которая считает важным поддерживать контакты с российской стороной по всем возможным пунктам».

«Из-за того, что Эрдоган пытается больше консолидировать «верную» ему часть властных структур, борьба между «евразийским» кланом и лояльными лично Эрдогану группами может выйти на новый уровень и иметь в краткосрочной перспективе нежелательные последствия для политической элиты Турции. Не стоит забывать, что сторонники «евразийцев» влиятельны не только в силовых ведомствах, но и в такой важной ветви власти, как судебная», – сказал в интервью газете турецкий политолог Керим Хас.