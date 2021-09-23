В Турции назвали Россию ключевым партнером Мали в сфере безопасности

23.09.2021 11:15 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Турецкий исследовательский центр United World International заявил , что Россия воспользовалась провалом Франции в сдерживании терроризма в Африке. Так сайт центра прокомментировал новости о возможном привлечении российских военных советников и инструкторов к борьбе с террористами в Мали.

«Вакуум силы, оставленный отступающими французами логично восполняется другими игроками. Пока, ключевой партнёр, с которым, похоже власти Мали готовы работать в области безопасности — Россия», – подчёркивается в материале сайта, – Новые власти Мали опираются на широкую общественную поддержку, в стране неоднократно проходили митинги в поддержку более тесных отношений с Россией. Местные жители в Мали, да и по всей Африке, воспринимают Москву как союзника в борьбе за освобождение от французского господства».

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Турецкие аналитики признают, что французское влияние в Африке воспринимается негативно, а в Мали французы не просто потерпели поражение, но многократно ухудшили ситуацию в области безопасности по сравнению с состоянием до ввода французский войск в страну в 2013-м году. Кроме того, сам рост терроризма в Африке, авторы связывают со свержением режима Муаммара Каддафи в Ливии в 2011-м, в котором активно участвовала Франция.

Как подчеркнул в интервью аналитическому центру Мохамед Аг Акератане, генеральный секретарь партии SADI (Африканская партия солидарности за демократию и независимость — прим ред.) из Мали, свержение военными в 2020-м году профранцузского президента Ибрагима Бубакара Кейта было «восстанием, положившим конец режиму неолиберального президента», но пока вооружённые силы страны «все еще не в состоянии восстановить безопасность».

При этом, турецкие аналитики особо отмечают, что интерес к Мали проявляет и Анкара. 5 сентября президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган в разговоре с лидером Мали Ассими Гойта подчеркнул, что готов «поделиться своим опытом в борьбе с терроризмом». Однако, по мнению экспертов аналитического центра, Турция и Россия «заинтересованы в одном — преодолении французского колониального наследия и американской однополярной гегемонии».