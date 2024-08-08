В Турции прямо говорят, что Анкара признает Крым, как только Россия возьмёт Одессу и Киев – эксперт

Любовь Смирнова.  
08.08.2024 20:57
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Крым, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Турция не заинтересована в изменении границ на постсоветском пространстве, за исключением Крыма.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал профессор Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция не заинтересована в изменении границ на постсоветском пространстве, за исключением Крыма. Такое мнение...

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«Все доктринальные документы Турции засекречены. Мы не можем прочитать, что на государственном уровне принято в отношении политики России и Черноморского региона и так далее. Эти все документы являются секретными. Мы можем судить об их содержании даже не из журналистских утечек, а через экспертов, которые готовят эти документы.

Их немало, они пишут книги, статьи. И я в этом плане возвращаюсь к тезису, который принадлежит турецкому автору по фамилии Актюрк, что Турция не заинтересована в изменении границ на постсоветском пространстве после 1991 года. Исключением является Крым. Он не пишет об этом, он не может об этом писать, но это логика реальной политики.

Иначе на другой чаше весов гораздо больше зло, потеря суверенитета через определённый эффект домино в самой Турции. И здесь мы должны понимать, что чем больше будут наши успехи на пути пересмотра развала Советского союза, тем больше будет сопротивление турецкой элиты вне зависимости от партийной принадлежности», – отметил он.

Однако, если с пересмотром границ согласятся Лондон и Вашингтон, тогда ситуация будет другой.

«Есть в политике два подхода: формировать подходы и смириться с ними, когда ты не можешь что-то изменить. В этом сценарии Турция будет вынуждена смириться. Несколько лет назад после начала специальной военной операции была возможность задать вопрос одному из турецких учёных – когда вы признаете Крым?

Знаете, какой был ответ?.. Не когда, мы обменяемся признаниями с Республикой Северного Кипра, нет, – когда вы возьмёте Одессу и Киев – мы вынуждены будем признать Крым российским. Это реальная политика, связанная с признанием нашей силы»,- заключил Ирхин.

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