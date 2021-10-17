Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.10.2021 23:11 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Турция
Просмотров:

В Турции расскажут правду о российском Крыме

В начале декабря правительство российского Крыма организует в Турции мероприятие, призванное донести правду о...

В начале декабря правительство российского Крыма организует в Турции мероприятие, призванное донести правду о жизни на полуострове после его воссоединения с РФ.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников сообщил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Здесь, на конгрессе, я бы хотел обратиться к руководителям организаций соотечественников с простыми просьбами. Первое, помогать крымчанам доносить правду, как о событиях в Крыму в 14-ом году, так и о сегодняшнем бурном стремительном развитии полуострова в составе России при поддержке федеральных властей. Активно вовлекать в деятельность соотечественников особенно в таких странах, как Турция, наших крымско-татарских уже российских соотечественников», – призвал политик.

«Так, в начале декабря мы готовим дни крымско-татарской культуры в Анкаре и рассчитываем на содействие в их проведении наших организаций соотечественников», – добавил Мурадов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть