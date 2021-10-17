В Турции расскажут правду о российском Крыме

17.10.2021 23:11 (Мск), Москва, Владимир Гладков

В начале декабря правительство российского Крыма организует в Турции мероприятие, призванное донести правду о жизни на полуострове после его воссоединения с РФ.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников сообщил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь, на конгрессе, я бы хотел обратиться к руководителям организаций соотечественников с простыми просьбами. Первое, помогать крымчанам доносить правду, как о событиях в Крыму в 14-ом году, так и о сегодняшнем бурном стремительном развитии полуострова в составе России при поддержке федеральных властей. Активно вовлекать в деятельность соотечественников особенно в таких странах, как Турция, наших крымско-татарских уже российских соотечественников», – призвал политик.

«Так, в начале декабря мы готовим дни крымско-татарской культуры в Анкаре и рассчитываем на содействие в их проведении наших организаций соотечественников», – добавил Мурадов.