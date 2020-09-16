В Турции разоблачили спектакль Трампа с «историческим» соглашением по Косово

16.09.2020, Москва, Елена Острякова

Документы, подписанные в Белом доме президентом Сербии Александром Вучичем и «премьер-министром» Косово Авдулахом Хоти, которые администрация президента США Дональда Трампа приветствовала как «историческое соглашение» и «крупный прорыв», на самом деле являются лишь предвыборным трюком.

Об этом в своей колонке для турецкого информагентства Anadolu рассуждает публицист Идлир Лика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не было одного документа, подписанного обеими сторонами, а фактически это два довольно похожих отдельных документа, которые президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдуллах Хоти подписали индивидуально. Не менее важно и то, что Соединенные Штаты не подписали эти документы. Короче говоря, то, что было подписано в Овальном кабинете, просто не было двусторонним соглашением», – объясняет Лика.

Он критикует позицию посланника президента Трампа по Сербии и Косово Ричарда Гренелла, который настаивает на разрешении проблем экономического взаимодействия балканской страны со своей мятежной провинцией, а не на решении политической проблемы признания независимости Косово.

«То, что было подписано в Овальном кабинете 4 сентября, это не двустороннее соглашение между Косово и Сербией, а, скорее, взаимное обязательство с их стороны служить целям переизбрания Трампа на ноябрьских президентских выборах в США, а также обязательство с их стороны согласовывать себя с внешнеполитическими целями США», – пишет Лика.

Он критикует Трампа за попытку привязать косовский конфликт к ситуации на Ближнем Востоке и заставить Сербию и Приштину перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим.

«Этот шаг может нанести ущерб отношениям Косово с Турцией (которая последовательно отстаивала идею независимости Косово на различных международных форумах) и, самое главное, с ЕС. Источники, близкие к президенту Сербии Вучичу, уже заявили, что Сербия не перенесет свое посольство в Иерусалим, если Израиль признает Косово», – пишет Лика.