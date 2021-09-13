«В Турции тоже знают» – сенатор Климов посоветовал натовцам не проверять на прочность военную доктрину РФ

13.09.2021 18:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Военная российская доктрина устроена таким образом, что РФ может себя и свих союзников защищать сразу по всем направлениям, а не только от отдельно взятой страны-члена НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С учётом того, что сейчас очень наращивается военное сотрудничество Азербайджана с Турцией – недавно было учреждено постоянное представительство турецкой армии в Баку, как на подобные шаги, на подобное сближение реагируют в политических кругах российских с учётом, что Турция из, всё-таки, лагеря потенциального противника – НАТО?» – спросил армянский журналист.

«Потенциальным противником – это в НАТО нас называют, на самом деле. Мы всё говорим про партнёров, в основном, у нас везде партнёры», – уточнил Климов. «Наша военная доктрина так устроена, российская, что защищая себя и своих союзников, мы можем противостоять всем остальным вместе взятым, не только одному из членов. И все, кому это надо, знают. Поэтому мы, конечно, интересуемся разными такого рода ситуациями, у нас есть специалисты, которые в этом разбираются. Но вот то, что я сказал, имеет решающее значение», – добавил сенатор. «Я никому бы не советовал проверить, как это может выглядеть, потому что – эта проверка добром ни для кого не закончится. И наши коллеги и партнёры в Анкаре это тоже хорошо понимают», – заключил Климов.