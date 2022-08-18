В Турции уже не рады идее построить на Украине завод по производству «Байрактаров»

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Новости Украины

На сегодняшних переговорах президентов Турции и Украины будет подниматься вопрос создания совместного завода по производству БПЛА «Байрактар» на украинской территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.

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«Не исключено, что на переговорах Эрдогана с Зеленским будут обсуждаться и вопросы военно-технического плана, в частности, это касается намерения Анкары возвести на территории Украины завод по производству беспилотников «Байрактар ТБ2», – сказала аналитик «Известиям».

Она считает, что сейчас Турция заинтересована как можно активнее развивать это сотрудничество, но современные политические реалии диктуют все новые условия.

«Не так давно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил позицию России, что если завод построят, то он попадет под демилитаризацию. Это такой сигнал для Анкары, его, вероятно, приняли во внимание, но вот услышали или нет — станет понятно позднее. Этот вопрос турки должны обсудить и с украинскими коллегами. Так что это, вероятно, станет одной из тем переговоров», – отмечает Сбитнева.

Соглашается с коллегой и доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков, по мнению которого, Эрдоган будет занят обсуждением «стратегического партнерства» Турции и Украины.

«Наверное, будут решать, надо ли строить «байрактаровый» завод, который, по заверениям Москвы, тут же попадет под демилитаризацию, или все-таки не стоит», – добавил эксперт.

В свою очередь источник в турецких дипломатических кругах заявил изданию, что Эрдогану и Зеленскому предстоит обсудить множество вопросов.

«Турция очень важна для Украины как одна из политических и военных держав на Черном море, как страна, которая закрыла проливы для России после начала специальной военной операции. Киев и Анкара активно сотрудничают в оборонной сфере. Так, дроны стали большим преимуществом Украины в этом военном противостоянии. К тому же с самого начала обострения украинского конфликта Турция пытается стать посредником между Москвой и Киевом. Что касается строительства завода для производства «Байрактаров» на территории Украины, то Анкара и Киев явно выбрали для этого неправильный момент, поскольку он станет целью для российской армии. Анкара явно не хотела бы построить что-то, что стало бы военной целью для России. Скорее всего, лидеры решат сместить фокус со строительства завода на сотрудничество в области танков: Турция хочет заполучить у Украины технологии танкового двигателя», – считает собеседник газеты.