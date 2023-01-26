В Турции задумались о выходе из НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Турция может решится на выход из Североатлантического альянса, чья политика не устраивает Анкару.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«События заставляют нас предпринимать такие действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас так поступить: они пытаются противопоставить нас нашему соседу, Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Еще они пытаются втянуть нас в водоворот на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах».

По словам депутата, за последний год доверие турецкого общества по отношению к США упало, в то время как по отношению к России повысилось.

Похожего мнения придерживается председатель входящей в правящую коалицию Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Давай оценку сожжению Корана в Стокгольме, он заявил:

«Цель состоит в том, чтобы поддержать создание политического и дипломатического климата для исключения Турции из НАТО».

В свою очередь профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил обратил внимание, что заявления о возможном выходе Турции из НАТО звучали всегда, а одной из причин тому служит политика США.

«Давайте посмотрим на вещи реально. Насколько Турции необходим выход из НАТО? Членство – это прежде всего уменьшение затрат на оборону, улучшение военных технологий и снаряжения. Кроме того, это защита не только от внешних врагов, но и от тех сил, которые находятся в составе НАТО», – сказал профессор «Независимой газете».