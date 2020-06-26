В Турции завели речь о признании Крыма российским

26.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Турции следует признать воссоединение Крыма с Российской Федерацией, которое произошло в 2014 году по итогам референдума.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил представитель турецкой Партии родины (Vatan Partisi) Мехмет Перинчек, сын лидера этой политической силы Догу Перинчека.

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Отмечается, что ранее партия представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором одним из пунктов значится: «Признание Крыма в качестве территории Российской Федерации».

«На наш взгляд и Турция, и Россия стоят вместе перед лицом общей угрозы, которая сейчас исходит со стороны США. Только выстроив доверительные и доброжелательные отношения, мы сможем препятствовать планам НАТО на таких направлениях, как Восточное Средиземноморье и Черное море», – сказал Перинчек.

Он подчеркнул, что его партия выступает за территориальную целостность РФ.

«Если Крым будет принадлежать русским, то и турецкий народ от этого выиграет. Важно найти общий язык по этому вопросу, так как у Турции есть свой прецедент – Северный Кипр. Если Турция признает Крымский полуостров российским, то Россия может в ответ признать, что Северный Кипр – это Турция. Но все равно, чтобы взаимовыгодное сотрудничество произошло, Эрдоган должен проявить инициативу и сделать первый ход», – считает турецкий политик.

Он убежден, что в ближайшем будущем «этот вопрос, несомненно, будет на повестке дня».

Также собеседник издания рассказал, что общается с крымскими татарами, проживающими в Крыму, которые рассказывают об изменениях в лучшую сторону за последние несколько лет.

«У крымских татар стало больше прав, свободы религии, свободы языка, есть школы. Конечно, существуют и проблемы, но они решаются, и это не может нас не радовать. Тюркские народы должны поддерживать друг друга, а признание Турцией Крыма российским – это один из шагов такой поддержки», – резюмировал Перинчек.