В Тверской области могут повториться протесты как в Хабаровске, – эксперты

04.09.2021 11:44 (Мск), Москва, Максим Карпенко

В Тверской области могут повториться протесты, подобные тем, что проходили в Хабаровске, если местные чиновники продолжат использовать административный ресурс и ограничивать возможности оппозиции.

Об этом, в ходе «круглого стола» на тему «Результаты парламентских выборов: легитимность vs. лояльность на местах» заявили российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отметил, что местные власти, используя административный ресурс, ограничили возможность ведения наружной агитации для кандидата в депутаты Госдумы от «Справедливой России» Алексею Чепе – он смог разместить всего три билборда во всей Тверской области.

«В Тверской области, например, вашему депутату Алексею Чепе, насколько я помню, дали три щита на всю область. Больше щитов для «Справедливой России» в Тверской области нет. Понятно, что это тот самый административный ресурс, который работает уже через бизнес», – заявил Бондаренко.

Телеведущий Глеб Пьяных подчеркнул, что губернатор области Игорь Руденя концентрирует в своих руках огромные полномочия, справиться с которыми не в состоянии:

«В Тверской области личность такая – с января этого года полномочия выдавать разрешение на строительство в Тверской области забрали у муниципалитетов, забрали губернатору. И за девять месяцев не выдано ни одного разрешения на строительство. Потому что он даже не создал структуру, не назначил этих чиновников, которые, пусть даже взятки будут брать, но чтоб хоть начали работать, выдавать разрешения на строительство. Вот, девять месяцев в Твери нет разрешения на строительство», – описал ситуацию Пьяных.

По мнению Олега Бондаренко, подобные действия чиновников и провоцируют протесты, как произошли в Хабаровске в прошлом году:

«Сегодня вопрос о том, почему случаются протесты такие, как, например, в Хабаровске. В Хабаровске убрали того губернатора, которого любили. Полгода мы видели, что происходило в Хабаровске – никак не могли, никто не мог это успокоить. Так вот, подобные хабаровским протесты возможны. Они могут быть повторены в разных регионах – не только на Дальнем Востоке, не только в Сибири. Это может случиться и в Тверской области, это может случиться еще где-то, если эти результаты, которые мы сейчас видим, они будут прямо очень сильно разниться с итоговыми результатами голосования», – предостерегает Бондаренко.