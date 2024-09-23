«В тылу повсюду убивают»: Запад ничего не знает о творящемся на Украине беспределе – экс-депутат Рады

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Из-за тотальной пропаганды на Западе не знают, что от преступных действий киевского руководства гибнет, по крайней мере, не меньше людей, чем от войны с Россией.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бежавший из Украины экс-депутат «Слуги народа» Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информационный вирус на Украине настолько сильный, что даже на Западе очень мало правдивой информации о том, что на самом деле происходит на Украине. Для многих людей на Западе, для парламентариев, для правозащитников, ситуация на Украине выглядит как черная и белая: есть граждане Украины, есть Россия, есть война между ними, и на этом точка», – сказал Дмитрук.

«А на самом деле, на сегодняшний день у нас, помимо этого вопроса, гибнет, наверное, и страдает одинаковое количество людей от рук самих же граждан Украины, просто которые одеты в зелёную футболку и с флагом Украины и называются ТЦК или другие преступные организации, которые могут совершать абсолютно любые преступления и не нести за это никакой ответственности», – добавил беглый депутат.