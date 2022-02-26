В тылу украинской армии начинаются большие проблемы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

После бесконтрольной выдачи оружия всем желающим в Киеве и других городах активизировались мародёры, зачастую действующие под видом отрядов «территориальной обороны», формировавшихся для борьбы с Россией.

Многочисленные свидетельства очевидцев публикуются в украинском сегменте социальных сетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Друзья, в столице активизировались мародеры. Ходят по квартирам и делают такие наклейки на замках. Проверяют, выехали хозяева или нет. Срывайте все это с дверей соседей. А если увидите мародеров – вызывайте полицию», – призвали в тг-канале «Типичный Киев».

«Обращаюсь к отрядам самообороны и другим неравнодушным гражданам! Если вы видите подобные метки, то срывайте, стирайте и предупреждайте соседей! Так мародеры отмечают свои цели! Будьте бдительны!» – пишут другие пользователи.

Происходящее комментирует киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Зе-долбодялы в одном лишь Киеве за день раздали порядка 18 тыс. автоматов Калашникова. Оружие армейское со складов — никакой гильзотеки на него нет. И кому попало! Справка психдиспансера? Зачем? Справка о несудимости? Да ну нафиг! Паспорт и код есть — держи и шуруй», – иронизирует Монтян.

Как результат – она отметила вал сообщений из Киева о «появлении спокойно тусящих по улицам Киева типочков в спортивной одежде с калашами».

«Прямо как в поговорке: «Город засыпает — просыпается мафия». Уже в первый же вечер ментам и нацгвардии в Киеве пришлось отлавливать новоявленные банды троещинских, борщаговских, берковецких и прочих борцов с русней. Правда, русню эти отморозки видели в обычных киевлянах и со словами «Слышь, мелочь есть? А если найду?» принимались активно торбить «оккупантов», – пишет адвокат.

«Что, что в голове у этих наркодебилов?! Только представьте себе, сколько усилий, времени и жизней понадобится, чтобы собрать все эти разошедшиеся по рукам стволы!» – возмутилась Татьяна Монтян.

Порядок будет наведен силами российских миротворцев, предупреждает киевлян военкор Игорь Димитриев.

«Киевляне, хочу хоть в какой-то мере вас успокоить. В ВС РФ очень жёсткая дисциплина, не нужно бояться от военнослужащих необоснованного насилия и мародерства. Они ведут себя адекватно и спокойно, возможно даже слишком, до беспечности, спокойно. Потому не паникуйте, опасность исходит скорее от вооруженных украинским правительством мародеров и идиотов», – написал Димитриев в своём блоге.

Он подчеркнул, что в ходе спецоперации русские искренне стараются избегать жертв среди населения даже ценой потерь.

«Чуть раньше колонна остановилась возле села. Спецназовцы пошли за водой. Возвращаются – говорят, народ напуган очень. Попросили воды – не выходят, не разговаривают. Говорят, предложили купить воду, разговорились. Жители воду дали. По возвращении спрашивают: «Чего они так напуганы? Что мы, страшные такие?» – привёл пример военкор.

Также в соцсетях опубликовали фото задержанных Нацгвардией мародёров «теробороны».

Политолог Сергей Марков считает, что раздачей оружия режим Владимира Зеленского пытается скрыть хищения с военных складов.

«Киевляне бегут из города. Особенно массово бегут после того как власти выпустили из тюрем много уголовников и раздали 18 тысяч автоматов и патроны всем желающим. Это сделает жизнь киевлян ужасной. Большая часть этого оружия окажется в руках уголовников и будет использована при грабежах, которые грозят стать настоящим бедствием. Раздача оружия также ясно свидетельствует, что власти в Киеве Зеленский и Кличко прекрасно понимают, что они не будут властью в Киеве уже через несколько дней. И напоследок эти преступники совершают новое преступление против киевлян, от которого они будут страдать ещё много лет. Представьте себе, что власти Питера выпустили уголовников из тюрем и раздали 20 тысяч автоматов с патронами всем желающим. Этот кошмар не возможно представить. Этот кошмар сейчас в Киеве. Конечно так ещё и прикрывают массовые хищения военного имущества», – описывает Марков.

В то же время тотальное мародёрство захлестнуло и другие города. Так, в Харькове фактически уничтожаются торговые точки. В Сети появились фото разгромленных киосков и магазинов.

«Продолжают орудовать мародеры. Последствия бесконтрольной раздачи оружия будут ощущаться еще долго», – считает перешедший на сторону ЛДНР бывший советник министра обороны Украины, киевлянин Алексей Селиванов.