«В тысячи раз дешевле, чем тратить миллионы на НАТО» – Гудков придумал, как побороть РФ

Если США и весь коллективный Запад не признают деструктивную роль России во всём, они расплатятся кровью. Однако, вместо наращивания мощи НАТО, есть другой сравнительно недорогой способ воевать с Москвой.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил беглый экс-депутат Госдумы, либерал Геннадий Гудков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно не согласен с тем, что Россия не играет глобальную роль во всём плохом, что происходит в мире. Тотальную, глобальную роль в поддержке абсолютно всех диктаторских, авторитарных и прочих режимов в мире. Неограниченный экспорт коррупции и т.д. и т.п. Я уже не говорю о военной угрозе и гибридных войнах и прочем, вагнеровцах, не говорю про роль в Афганистане, Иране и т.п. Если это не понимает мир, если это не понимает Запад, США, если не понимает Европа, они будут расплачиваться кровью, ценой огромнейших потерь», – пророчет Гудков.

С другой стороны, либерал призвал доводить до западных политиков понимание необходимости борьбы с Россией. Для этого, по его словам, необходимо создать координационный центр беглых эмигрантов, который будет советовать, как воевать с Москвой.

«Прогрессивные диаспоры надо объединять, с точки зрения общности действий, мыслей, планов. Это надо делать, и этого они боятся, потому что они не контролируют этот процесс. И на эту тему якобы в Кремле состоялось совещание, по крайней мере, мне об этом сказали: они не знают, какое решение принять по этому поводу, но они уже это обсуждали. Что если возникнут объединения российских диаспор, той прогрессивной части, которую мы, в том числе, представляем, то они будут предпринимать какие-то меры, какие – они не знают, но уже думают об этом», – утверждает Гудков. «Коллективной точки зрения, коллективного разума у нас с вами пока нет, но, слава Богу, у нас есть форум, слава Богу, что нас по дороге не арестовали. Но этого мало. Нужны дополнительные каналы работы для выстраивания контрпропаганды и влияния на политиков, на депутатов, на правительственные комиссии, на министров. Сегодня был замминистра иностранных дел – прекрасно, замечательно. Каждый находящийся за рубежом должен и может доводить эту точку зрения, желательно коллегиально, коллективно, до правительств, парламентов западных держав, которые должны понять, что издержки противостояния коррупционным диктатурам (а нынешние диктатуры все имеют коррупционный характер, все семьи держат за рубежом), они намного выше, чем они представляют. Гигантский ресурс тратится на НАТО, на ликвидацию миграционных кризисов, на какое-то сдерживание. Что такое террор? Террор – тоже борьба диктатур против демократий. Прижмите хвост основным фигурантам, которые нарушают права и свободы человека во всём мире, прижмите хвост аффилированно-ассоциированным с ними лицам, которые пользуются результатами этого обогащения, и это будет намного, в сотни, тысячи раз дешевле, чем тратить миллионы на формирование противоракетной обороны и укрепление морских и сухопутных границ НАТО», – раздавал рекомендации либерал. К слову, абсолютно неприемлемые для американского ВПК.