В тюрьме серьезно ухудшилось здоровье похищенных СБУ крымчан

06.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, перешедшие в 2014 году на службу в российскую армию и затем похищенные украинскими спецслужбами в ноябре 2016 года возле пункта пропуска «Чонгар» на границе с Крымом, испытывают в украинской тюрьме серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом «Известиям» рассказал адвокат россиян Валентин Рыбин.

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На Украине Баранова и Одинцова за госизмену и дезертирство приговорили к 13 и 14 годам заключения.

«У ребят серьезные проблемы со здоровьем. Я не имею право разглашать диагнозы, но ситуация крайне тревожная. Не только на Украине, но и в России — российский омбудсмен и другие лица — ознакомлены со всеми нюансами. Я надеюсь, что в скором времени между Москвой и Киевом состоится обмен. Сейчас появился шанс на возобновление диалога между странами», – сказал Рыбин.

Он уточнил, что Одинцов отбывает срок в Житомирской исправительной колонии, а Баранов до сих пор находится в киевском следственном изоляторе.

«Условия в этих учреждениях тяжелые. Человек сталкивается с нехваткой нормальной пищи и витаминов, солнечного света, а также отсутствием качественной медицинской помощи. Разумеется, заключенные ограничены в возможности выходить на прогулки и дышать свежим воздухом», – добавил адвокат.

Он говорит, что в случае реализации обмена оба военнослужащих будут внесены в соответствующие списки и смогут покинуть пенитенциарные учреждения.

«В настоящий момент молодые люди не сталкиваются с психологическим давлением либо физическим насилием, поскольку даже на Украине многие понимают, что оба дела имеют сугубо политический характер. Ведь всем хорошо известно, что украинские власти не только похитили россиян, но еще и обманули моих клиентов в ходе судебного процесса», – отметил защитник.

Он напомнил, что Киев заявлял о готовности отпустить военнослужащих еще в прошлом году, а затем украинская генпрокуратура предложила суду ускорить процесс обвинения, утверждая, что дела россиян якобы находятся на контроле у президента Порошенко и в марте 2018-го их должны обменять на украинцев, находящихся в заключении в ДНР.

Но после того, как защита согласилась пойти навстречу и отказалась от предоставления ряда доказательств, подтверждающих невиновность россиян, украинская сторона резко прервала переговорный процесс. Таким образом, действия Киева оказались обыкновенной провокацией для быстрого осуждения граждан РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», СБУ отчиталась о спецоперации по похищению двух российских военнослужащих, которых обманом выманили из Крыма.