«В тюрьму после проверки» – в Германии будут денацифицировать ВСУшников

Вадим Москаленко .  
14.08.2023 22:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Отправляющихся в Германию военнослужащих ВСУ с нацистскими татуировками на теле теперь ждёт не толерантная депортация, а тюремный срок.

Об этом говорится в докладе главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, текст которого был «слит» в Интернет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отправляющихся в Германию военнослужащих ВСУ с нацистскими татуировками на теле теперь ждёт не толерантная...

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«От немецкой стороны получен сигнал о намерениях прекратить толерантное отношение к лицам с запрещёнными татуировками со стороны командования учебно-тренировочных баз и полигонов Вооружённых сил ФРГ.

Ожидается, что в дальнейшем военнослужащие ВСУ с запрещёнными татуировками на теле будут не депортироваться обратно на Украину, а привлекаться к уголовной ответственности в соответствии с законодательством ФРГ», – сказано в документе.

В докладе уточняется, что речь идёт о «татуировках с неонацистским содержанием», а именно: символы и лозунги нацизма, свастика и её разновидности, ритуальные руны и символика войск СС, в том числе 14-й гренадёрской дивизии «Галиция», изображения Гитлера и других известных националистов/фашистов, нацистские гербы, флаги, и т.д.

В связи с этим предлагается проверить всех отправляемых в Германию военнослужащих на предмет запрещённых материалов.

Подпись – начальник генерального управления военного сотрудничества ВСУ генерал Геннадий Шаповалов.

Примечательно, что нацистская символика запрещена и украинским законодательством, однако в документе не содержится ни одного упоминания об этом – свастика и прочие символы давно стали нормой в рядах ВСУ.

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