В убийстве Парубия и Фарион появился «британский след»

Игорь Шкапа.  
03.12.2025 09:29
  Киев
Вчера украинские СМИ сообщили о задержании британца, якобы работавшего на российскую разведку. Так, РБК-Украина, ссылаясь на источники в СБУ, утверждает, что речь идет о Россе Дэвиде Катморе, который прибыл на Украину для инструктажа ВСУ и который имел боевой опыт, приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.

Примечательно, что эта новость еще в октябре была обнародована пресс-службой СБУ. Тогда, правда, британец фигурировал в сообщении как задержанный в Киеве «инструктор из одной из европейских стран», который передавал информацию российскими спецслужбам.

«В начале 2024 года иностранец, имея профессиональные навыки по огневой и тактической подготовке, прибыл в наше государство, чтобы работать инструктором по мобилизации. Через несколько месяцев он прекратил эту работу и для получения легких заработков начал предлагать свои услуги российским спецслужбам. Для этого он оставлял «объявления» в разных прокремлевских интернет-группах. Впоследствии на него вышел сотрудник ФСБ, после вербовки начал ставить иностранцу задачу», – уверяло тогда СБУ.

Ему якобы присылали взрывчатку и дали доступ к тайнику, где хранился пистолет с двумя обоймами.

Вчера же эта же новость всплыла снова, но уже обросшая новыми подробностями, в том числе прозвучало указанное выше имя задержанного.

Теперь утверждается, что это была совместная операция СБУ и британских спецслужб.

Сливные бачки украинского гестапо уверяют, что оружие и взрывчатка Катмору передавалось для совершения «целевых убийств» на Украине.

«В частности, есть основания полагать, что он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий», – пишет РБК-Украина.

При этом принимать на веру эту информацию нужно с изрядной долей скепсиса, учитывая репутацию СБУ, вешающую ярлык «агента Кремля» на кого угодно. Например, брошен в СИЗО по обвинению в «помощи агрессору» детектив НАБУ, курировавший прослушку махрового коррупционера Тимура Миндича, близкого друга диктатора Владимира Зеленского.

