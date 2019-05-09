09.05.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков
 
Днепропетровск, Политика, Происшествия, Украина
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В участников «Бессмертного полка» швырнули банки с краской

В Днепропетровске двое неизвестных с балкона гостиницы «Рассвет» бросили банки с краской в проходящую колонну «Бессмертного полка».

Об этом сообщает местный сайт «056» со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Днепропетовск Людмила Копыленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 9 мая, во время шествия митингующих (по информации очевидцев – это были участники «Бессмертного полка») двое неизвестных бросили в них банки с краской с балкона гостиницы. После этого они вывесили на перила баннер. В результате краска попала не только в митингующих, но и в двух курсантов, а также в журналистов.

На данный момент известно, что один из мужчин был в оранжевой толстовке. Также на соседнем здании находилась камера, в поле зрения которой попадал балкон, с которого кинули краску.», – говорится в сообщении.

На данный момент полиция принимают меры по установлению личности граждан, информация о вывешенном баннере не уточнялась.

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