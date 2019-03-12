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12.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
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В учебнике по психиатрии обнаружили двойника Порошенко

Киевский адвокат Татьяна Монтян опубликовала снимок страницы старого советского учебника по судебной психиатрии, где обнаружила фотографию больного шизофренией, чей образ поразительно напоминает действующего украинского президента Петра Порошенко.

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«Горделивая поза больного шизофренией с бредовыми идеями величия», – гласит подпись под фото в учебнике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Увидела кого-то очень знакомого», – язвительно комментирует Монтян.

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