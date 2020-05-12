В угоду Ахметову «роняют» атомную генерацию Украины

27.05.2020, Sergey Stepanov, [27.05.20 15:06][Переслано от Алиссандро Суворов]Ахметов заработает на подорожанииэлектроэнергии, украинцы – потеряют ⬇️Sergey Stepanov, [27.05.20 15:06][Переслано от Vladimir]https://www.youtube.com/watch?v=kdnc1K_r7Kc c 15-35 по 18-30Ахметов заработает на подорожании электроэнергии, украинцы – потеряютКиев, Игорь Петров

Очередное повышение цен на электроэнергию в Украине экономически необоснованно и проводится в интересах группы подконтрольной олигарху Ринату Ахметову компании ДТЭК и в ущерб интересам атомной энергетики и украинских потребителей.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что здесь премьер-министр и его кабинет играют в пользу крупнейшего олигарха страны, которому принадлежит вся частная тепловая энергетика.

Генерация теплоэнергетики весь год запланировано растет, генерация атомной энергетики падает, ее роняют. «Альтернативная» особой роли не играет, хотя так называемая «зеленая энергетика», она кормится на наших с вами деньгах, которые платят этим так называемым инвесторам из наших налогов, из бюджета.

То есть, грубо говоря, там тариф – себестоимость умножить на 5, поэтому очень выгодная вещь, но экономике страны она не нужна. Что точно нужно экономике и безопасности страны – это развивать собственную атомную энергетику поддерживать ее в нормальном состоянии, и будет все нормально. Но ее сокращают, причем сокращают сильно, не трогая вообще частную энергетику. Такой расклад. Больше 50 процентов генерируемой электроэнергии генерируется украинскими государственными атомными электростанциями», – сказал Гольдарб.

Он отмечает, что электроэнергия в Украине уже дороже, чем в соседних странах ЕС и экономических оснований для дальнейшего роста ее цены нет.

«Если кто-то будет говорить, что для этого есть экономические обоснования, этот человек лжет и работает чётко в интересах конкретной олигархической структуры», – резюмировал эксперт.