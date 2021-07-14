В угоду атошницам Зе-Рада переименовала «День защитника Украины»

14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент переименовал праздник «День защитника Украины», который отмечается националистами 14 октября, в «День защитников и защитниц Украины».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По нашему глубокому убеждению, нынешнее название праздника «День защитника Украины» не полностью передает его суть и содержание. Ведь рядом с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы», – говорится в пояснительной записке к документу. Там же сказано, что на данный момент в ВСУ служат 27074 женщин, а 9916 получили статус боевиков «АТО» или «ООС». Кроме того, украинские парламентарии уверены, что «женщины-защитницы веками рядом со своими собратьями-мужчинами боролись за независимость Украины». «Целесообразно инициировать изменение названия государственного праздника «День защитника Украины» на «День защитников Украины» с целью чествования мужества и героизма женщин и мужчин – защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа», – говорится в пояснительной записке.

Тем не менее, окончательный вариант названия праздника, появившийся в итоговом варианте документа, является ещё более феминистическим – «День защитников и защитниц Украины».

Верховная рада приняла законопроект во втором чтении и в целом быстро, без обсуждений. В ходе голосования инициативу поддержали 317 депутатов из 362 присутствующих.

Примечательно, что в то же время в Европе, в которую якобы так стремится Украина, намечается противоположная тенденция. Так, на днях авиакомпании «Lufthansa», «Swiss», «Austrian Airlines» и «Eurowings» собираются отменить приветствие «Дамы и господа», а вместо него ввести какой-нибудь гендерно-нейтральный вариант, например «Доброе утро», или «Дорогие гости».