В угоду меджлисовцам украинский МИД поднял флаги на всех посольствах

26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Над зданием МИД Украины, а также украинских посольств за границей сегодня поднят крымско-татарский флаг в рамках заигрывания официального Киева с меджлисовцами, которые уже более шести лет ждут от майданной власти выполнения обещания о включении в текст Конституции виртуальной «крымско-татарской автономии» – на случай гипотетического возвращения полуострова под украинский контроль.

Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало специальный ролик, посвященный дню крымско-татарского флага.

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«Золотая тамга на голубом фоне – это флаг крымских татар. Сегодня он развивается над зданием министерства иностранных дел Украины, а также возле всех заграничных дипломатических учреждений Украины во всём мире. Это символ нашей поддержки крымским татарам, это символ свободы и это символ нашего единства», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Герб правящей династии крымских ханов Тарак-тамга сквозь столетия переродился в стяг крымских татар», – добавил главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров.

Далее слово взял режиссер Ахтем Сеитаблаев, который снял провалившийся в прокате пропагандистский фильм «Киборги» о событиях в Донецком аэропорту.

«Первый национальный съезд крымских татар Курултай утвердил флаг в качестве официального символа народа. Уже более ста лет он является символом национальной идентичности и соборности», – рассказал Сеитаблаев.

Кроме того, своё слово вставил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

«Флаги есть в жизни каждого из нас, флаг – это символ самоидентичности. Флаг крымских татар сопровождает все значительные события их жизни. Он был символом борьбы против репрессий во время советской эпохи, он является символом желания жить в сильной, свободной, независимой Украине сегодня», – сказал Резников.

«Два флага – одна страна. Эки байрак бир девлет», – добавил чиновник.

Напомним, что против включения в текст Конституции Украины пункта о даже виртуальной «крымско-татарской автономии» категорически выступают украинские националисты, в частности, представители нацбата «Азов» и группировки «Братство» Дмитрия Корчинского.

Они настаивают на сохранении унитарного устройства и небезосновательно полагают, что автономия может быть лишь первым шагом для отторжения территорий меджлисом, ориентирующимся на Турцию.

Интересно, что меджлисовцы также предлагали создать свою автономию на территории Херсонской области, якобы, до момента, пока Киев снова не будет контролировать Крым.