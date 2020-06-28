В угоду МВФ: Новый виток роста цен ждёт Украину

28.06.2020, Киев, Игорь Петров

С введением рынка газа для населения с 1 июля цена на него вырастет на 40%.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Люди тратят на коммуналку меньше, чем на питание, пока лето. Отопительный сезон закончился, платить не надо. А когда пойдет отопление? А если с рынком газа, который нам с 1 июля обещают, то как пойдет?

Коболев говорит, что Украины не готова, но не краснеть же перед МВФ – давайте запускать. Результат мы увидим – цена на газ вырастет на 40% до 4 тыс грн за тыс. куб.м. Вот вам и весь рынок.

Здесь никаких ограничений ни для НАК «Нефтегаз Украины», ни для региональных компаний, которые занимаются продажей газа, не существует. Государство самоустранилось.

А, поскольку основной владелец ресурса у нас НАК «Нефтегаз Украины», именно он будет диктовать так называемые «рыночные» цены на газ для населения», – сказал Валентин Землянский.

Напомним, среди ключевых требований МВФ к Украине для получения нового кредита (большая часть из которого пойдет на погашение старых долгов) было «доведение цен на газ для населения до рыночного уровня».