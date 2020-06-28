28.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Россия, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

В угоду МВФ: Новый виток роста цен ждёт Украину


С введением рынка газа для населения с 1 июля цена на него вырастет на 40%.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Люди тратят на коммуналку меньше, чем на питание, пока лето. Отопительный сезон закончился, платить не надо. А когда пойдет отопление? А если с рынком газа, который нам с 1 июля обещают, то как пойдет?

Коболев говорит, что Украины не готова, но не краснеть же перед МВФ – давайте запускать. Результат мы увидим – цена на газ вырастет на 40% до 4 тыс грн за тыс. куб.м. Вот вам и весь рынок.

Здесь никаких ограничений ни для НАК «Нефтегаз Украины», ни для региональных компаний, которые занимаются продажей газа, не существует. Государство самоустранилось.


А, поскольку основной владелец ресурса у нас НАК «Нефтегаз Украины», именно он будет диктовать так называемые «рыночные» цены на газ для населения», – сказал Валентин Землянский.

Напомним, среди ключевых требований МВФ к Украине для получения нового кредита (большая часть из которого пойдет на погашение старых долгов) было «доведение цен на газ для населения до рыночного уровня».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть