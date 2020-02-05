В угоду НАТО Рада решила доразвалить ВСУ

05.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом закон о признании утратившим силу закона Украины «О Строевом уставе Вооруженных сил Украины».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект №2466 представила депутат от «Слуги народа» Марьяна Безугла. По её словам, данный документ имеет целью внедрение стандартов НАТО в ВСУ с целью достижения критериев, необходимых для членства в альянсе.

Заниматься регулированием жизни украинской армии теперь будет глава министерства обороны посредством своих приказов.

В ходе обсуждения депутат от фракции «Голос», экс-боевик «АТО» Роман Костенко заявил, что данная инициатива является уходом от советских стандартов.

«Полностью поддерживаем этот закон. Хочу сказать, что Строевой устав ВСУ – это просто переведённый Устав Советского Союза, потому мы должны от этого отходить. Если солдат не застегнул пуговицу – уже считается, что он нарушил закон. Всё это мы урегулируем приказами министра обороны. Потому это ещё один шаг к переходу на натовские стандарты», – порадовался атошник.

С резкой критикой законопроекта выступил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Анатолий Бурмич. По его мнению, данная инициатива развалит украинскую армию.

«До этого времени много лет все военизированные формирования, армия, руководствовались в своей работе, учениях, повседневной жизни, Уставом ВСУ. Он предусматривает – «командир», «подчинённый». Все к этому привыкли, и никаких проблем нет.

Кому-то захотелось в условиях войны развалить армию, разрушить взаимоотношения между командиром и подчинёнными, снизить дисциплину, перевернуть всё с ног на голову. Кому пришла в голову такая идея – я не понимаю, хотя подозреваю

Хотят привести к каким-то стандартам, но у нас свои стандарты, своя армия», – возмутился политик.

После чего, в ходе двух голосований, законопроект приняли за основу и в целом, его поддержали 278 парламентариев из 396 присутствующих.

Согласно документу, до 1 марта Кабмин должен: привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом, предусмотрев полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Напомним, ранее Верховная рада приняла законопроект, упраздняющий некоторые генеральские звания ВСУ.