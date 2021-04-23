В угоду Западу. Власти Казахстана развязывают русофобскую кампанию против строительства российской АЭС

23.04.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

В Казахстане прозападные либеральные чиновники по указанию США и ЕС препятствуют осуществлению совместных индустриальных проектов с Россией и торпедируют проект строительства АЭС. В этом их активно поддерживают доморощенные националисты.





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В стране как раз недавно Минэнерго самовольно в сговоре с энергетическими компаниями повысило в среднем на 15% тарифы на электроэнергию. И это стало платой за приобретение компаниями более дорогого электричества со стороны станций «зеленой» энергетики. То есть население дотирует из своего кармана внедрение и работу ветряков и солнечных электростанций, которые просто убыточны.

Так, например, вице-министр энергетики Кайрат Рахимов пояснил, что причинами повышения тарифов являются рост стоимости угля, обязательные затраты монополистов на закупку возобновляемой энергии (являющейся важной американской пропагандистской установкой) и увеличением размера МРП, по которым рассчитывают экологические платежи электростанций в бюджет.

И, похоже, это вовсе не предел, так как энергетические компании требуют средства для обновления основных фондов и введения новых энергетических мощностей. Посредством «зеленой» энергетики нарастить такие объемы просто невозможно и американцами она специально навязывается странам третьего мира с целью недопущения развития традиционных ТЭЦ, а также дешевых и выгодных АЭС, возводимых как раз Росатомом и китайскими компаниями.

Не зря члены Конгресса США Майк Крапо и Шелдон Уайтхаус в своем интервью CNBC отметили следующее: «Если США не восстановят мировое лидерство в отрасли, его захватят другие. Сегодня на Россию и Китай приходится более 60 процентов строящихся атомных станций по всему миру. Учитывая проблемы изменения климата, геополитические риски и угрозы национальной безопасности, мы не можем позволить странам-конкурентам определять ландшафт ядерной энергетики».

Поэтому внутри республики развязана шумная кампания против планов строительства АЭС по российским технологиям, хотя переговоры по этому поводу между правительствами РК и РФ ведутся еще с 1997 года. Тогда обсуждалось возведение станции в поселке Улкен в Алматинской области, но окончательного решения так никто и не принял. Второй раз про АЭС заговорили в 2000-х, но, как в первом случае, конкретных действий не было.

В позапрошлом году тема АЭС снова обрела актуальность после того, как Владимир Путин предложил казахстанской стороне помощь в ее строительстве. Но после этого с поводка были спущены местные националисты, которые сформировали видимость массового неприятия данного проекта. Касым-Жомарт Токаев поспешил после этого дать обещание, что АЭС не будут строить без учета общества. Фактически это означает отказ под видом необходимости получения поддержки со стороны населения.

Министр энергетики Канат Бозумбаев договорился до того, что объявил на одном из собраний с тщательно подобранной «общественностью», что никто возводить атомную электростанцию без референдума не будет. Странная игра в «демократию» не правда ли? Она никогда не была характерна для правящей элиты, которая не спрашивала мнение у народа во время возведения той же американской военной биологической лаборатории в Алматы, создания центра низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске, во время подписания кабальных контрактов по недропользованию с западными корпорациями.

А тут целый референдум! В итоге всё свелось к бесконечному повторению мантры о развитии убыточной «зеленой энергетики», которую спускают из «вашингтонского обкома» для своих колоний. Её как раз снова озвучил Касым-Жомарт Токаев на последнем саммите СНГ 18 декабря прошлого года, несмотря на то, что львиная доля электростанций страны работает за счет экологически грязного угля, который уже неспособен развивать экономику и создать основу для строительства новой промышленности.

В феврале этого года Министерством энергетики было заявлено, что решение о возведении атомной электростанции в нашей республике еще не принято. Якобы в настоящее время Минэнерго Казахстана усиленно «изучает реакторные технологии ведущих мировых производителей, таких как США, Южная Корея, Франция, Китай, Россия и т. д.». Так ответили чиновники на запрос портала zakon.kz.

Примечательно, что в этом ответе государственные служащие поместили признанного лидера в технологиях атомной энергетики в конце списка, а США, которые отстают по всем направлениям в этой отрасли, указали в самом начале. Это уже заранее указывает на геополитические предпочтения Акорды (администрации президента) в вопросах выбора партнера в этой сфере.

При этом в стране сейчас снова поднимается националистическая волна неприятия возведения АЭС в Казахстане именно российской стороной. Статусные политологи и национал-либеральные блогеры при этом пытаются навесить на северного соседа ярлык «технологического изгоя», хотя именно Росатом оказался в мировых лидерах по возведению высокотехнологических и защищенных атомных электростанций.

Им вторят и официальные СМИ. Так издание «Деловая неделя» пишет следующее: «Это невероятно дорогой проект, под который Казахстану придется взять у России огромный кредит и тем самым попасть в зависимость от Москвы. Это означает, что мы будем должны предоставлять России различные преференции, позволять использовать наши территории и ресурсы и не сможем принимать самостоятельные решения».

Подобные тезисы сознательно вбрасываются в общественное сознание через информационное пространство как через прозападные фонды и СМИ, так и через официальные и проправительственные источники. Складывается впечатление синхронности подхода посольства США, казахских националистов, салонных либералов, различных блогеров и властей республики, которые твердят об одном и том же.

Фактически это еще раз показывает типичное колониальное мышление национал-либералов и компрадорский характер правящей элиты, которые все вместе пытаются услужить и понравиться хозяину из Вашингтона любыми способами, в том числе, торпедированием строительства АЭС по российским технологиям, хотя вредят этим собственной же стране. Но так как у них офшорные счета, виллы, любовницы и дети за океаном, то не следовало ожидать от них ничего другого.

В это время Узбекистан уже строит у себя АЭС с двумя энергоблоками, что делает его абсолютным чемпионом и лидером по выработке дешевой электроэнергии в ближайшей перспективе. Промедление с решением о возведении АЭС в Казахстане приведет к тому, что вопрос снова будет отложен на 6-10 лет, что в итоге приведет к отставанию страны в энергетике от ближайших соседей и закрепит еще больше колониальный характер и зависимость от Запада.

Особенно разочаровывает тот факт, что Казахстан является первым по добыче урана в мире. Так, доказанные запасы превышают 800 тысяч тонн, разведанные – 1,4 миллиона тонн, но при этом всеми разработками занимаются зарубежные компании. А все потому, что в стране нет своей научной базы. Без нее собственные перерабатывающие предприятия не откроешь, ведь на них же должен кто-то работать, а специалистов у нас нет. Поэтому весь тот уран, который добывают в Казахстане, уходит за границу, усиливая энергетическую мощь ЕС и США.

Отказавшись от возведения АЭС, Казахстан будет и дальше проваливаться вниз вместе с фальшивой «зеленой» энергетикой.