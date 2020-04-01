В угоду Зеленскому СБУ задержала очередных «российских агентов»

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали «российских агитаторов», которые якобы распространяли по украинскому сегменту соцсетей новости о некомпетентности украинской власти и её неспособности бороться с пандемией.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я являюсь участником социальных сетей. 24 марта мне написал с аккаунта неизвестный. Этот аккаунт я передал сотрудникам СБУ. Он сделал мне предложение заработать удалённо, во время карантина.

После его согласия я купил карточки для того, чтобы использовать их для регистрации аккаунтов группы Facebook. После чего незнакомец добавил меня в закрытую группу в Facebook, в которой ставили задания на перепосты, лайки, комментарии. После чего предложили распространять по другим группам Facebook статьи о завышенных числах заболевших и умерших от коронавируса и о неправильных методах лечения украинских врачей», – выдал «признания» задержанный.

То же самое повторил и другой «предатель».

«После того, как меня добавили в группу, нам ставили задачи: распространение информации о неэффективности врачей, отсутствии медикаментов и бездействия властей.

Деньги за проделанную работу отправляли на электронные кошельки или банковские карты. Доплачивали также за негативные комменты с фейковых аккаунтов, которые регистрировались на купленные SIM-карты», – наговорил на себя мужчина.

На видеозаписи заметно, что «задержанные» читают текст с бумажки, которая лежит у них на коленях.

В СБУ похвалились захватом «особо опасных» преступников, однако допустили ошибку – на видеозаписи задержанные говорят, что получали задачи в социальной сети Facebook, в то время как в докладе украинской спецслужбы указана запрещённая на Украине соцсеть «ВКонтакте».

«Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19.

Оперативники спецслужбы установили, что двое злоумышленников выполняли заказы из России на публикацию неправдивой информации о распространении коронавирус. Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Для популяризации фейков о COVID-19 они активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверную информацию целенаправленно брали из запрещенных российских соцсетей. Задачи ставились заказчиками через закрытую группу в «Вконтакте», где интернет-агитаторы отчитывались о проделанной работе», – говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что за период действия карантина были выявлены 81 человек, которые распространяли новости о коронавирусе, из них – 6 интернет-агитаторы, якобы действовавшие по заданию российской стороны.

Однако остаётся непонятным, зачем «стране-агрессору» нанимать исполнителей с территории Украины и тем самым подвергать опасности как их самих, так и успех всей кампании, если ту же работу можно проделывать с территории России или ЛДНР.