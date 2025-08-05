«В угрозу похабного мира верят только дебилы» – эксперты о визите Уиткоффа в Москву
Предстоящий визит в Москву американского переговорщика Стива Уиткоффа не несёт риска заключения невыгодного для России мира: Кремль дал понять, что не намерен отказываться от первоначальных целей СВО.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
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«Сама эта угроза так называемого «похабного мира» рождается в головах только тех дебилов, которые уверены благодаря украинской пропаганде, что в Кремле во власти есть люди, которые не преследуют национальные интересы.
То есть у них внутри картина мира, что в Кремле сидят какие-то враги, есть какие-то «башни Кремля», какие-то предатели. Эта картина мира сформирована английской, американской и украинской пропагандой, чтобы ружье, которое сейчас направлено на них, на украинцев, на американцев, на НАТО, на Запад, развернуть против Кремля», – сказал депутат.
Не видит рисков «слива» СВО и генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.
«Мы выдвигаем программу-минимум. Не хотите – будет больше, вот такая позиция. Поэтому не думаю, что какой-то похабный мир может быть достигнут, наше руководство на это не пойдет. Трамп у власти уже полгода, он практически в истерике. Сейчас у него позиция в отношении Индии. Он еще доведет Индию до того, что она на союз с Китаем пойдет.
Этот визит надо рассматривать, как очередную попытку США оказать давление на нас по принципу, который выдвигают американцы, – перемирие без соглашения. Но это нужно американцам, это поможет отремонтировать режим Зеленского, накачать оружием, накачать наемниками, получить передышку», – подчеркнул Решетников.
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