«В угрозу похабного мира верят только дебилы» – эксперты о визите Уиткоффа в Москву

Максим Карпенко.  
05.08.2025 13:26
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Предстоящий визит в Москву американского переговорщика Стива Уиткоффа не несёт риска заключения невыгодного для России мира: Кремль дал понять, что не намерен отказываться от первоначальных целей СВО.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Предстоящий визит в Москву американского переговорщика Стива Уиткоффа не несёт риска заключения невыгодного для...

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«Сама эта угроза так называемого «похабного мира» рождается в головах только тех дебилов, которые уверены благодаря украинской пропаганде, что в Кремле во власти есть люди, которые не преследуют национальные интересы.

То есть у них внутри картина мира, что в Кремле сидят какие-то враги, есть какие-то «башни Кремля», какие-то предатели. Эта картина мира сформирована английской, американской и украинской пропагандой, чтобы ружье, которое сейчас направлено на них, на украинцев, на американцев, на НАТО, на Запад, развернуть против Кремля», – сказал депутат.

Не видит рисков «слива» СВО и генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.

«Мы выдвигаем программу-минимум. Не хотите – будет больше, вот такая позиция. Поэтому не думаю, что какой-то похабный мир может быть достигнут, наше руководство на это не пойдет. Трамп у власти уже полгода, он практически в истерике. Сейчас у него позиция в отношении Индии. Он еще доведет Индию до того, что она на союз с Китаем пойдет.

Этот визит надо рассматривать, как очередную попытку США оказать давление на нас по принципу, который выдвигают американцы, – перемирие без соглашения. Но это нужно американцам, это поможет отремонтировать режим Зеленского, накачать оружием, накачать наемниками, получить передышку», – подчеркнул Решетников.

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