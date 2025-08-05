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Предстоящий визит в Москву американского переговорщика Стива Уиткоффа не несёт риска заключения невыгодного для России мира: Кремль дал понять, что не намерен отказываться от первоначальных целей СВО.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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«Сама эта угроза так называемого «похабного мира» рождается в головах только тех дебилов, которые уверены благодаря украинской пропаганде, что в Кремле во власти есть люди, которые не преследуют национальные интересы. То есть у них внутри картина мира, что в Кремле сидят какие-то враги, есть какие-то «башни Кремля», какие-то предатели. Эта картина мира сформирована английской, американской и украинской пропагандой, чтобы ружье, которое сейчас направлено на них, на украинцев, на американцев, на НАТО, на Запад, развернуть против Кремля», – сказал депутат.

Не видит рисков «слива» СВО и генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников.