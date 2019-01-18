В украинцах сидит советский «Чужой», готовый вырваться наружу – писатель

18.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Жители Украины до сих пор, сами того не замечая, общаются друг с другом в быту цитатами из советской киноклассики.

К такому выводу на страницах в авторской колонке на страницах киевского журнала “Новое время” приходит украинский писатель и киносценарист Андрей Кокотюха”.

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По его словам, очередной повтор комедий Гайдая, Рязанова держит украинцев “культурным якорем”.

“Цитатами из советской киноклассики украинцы до сих пор общаются в быту, – сокрушается писатель. – В большинстве случаев не замечая этого за собой и за другими. А услышав от незнакомца: “Ох и рожа у тебя, Шарапов”, произнесенное всуе, к слову, хочется сказать: “Мы с тобой одной крови”. Это правда”.

Кокотюха утверждает, что родившееся в СССР смотрели сериал про Штирлица, “не понимая, что такое качественная идеологическая обработка и пропаганда”.

“В каждом украинце, которому сегодня за тридцать, сидит этот самый зародыш советского Чужого. До поры дремлет. Но при случае вырвется наружу, мутирует и начнет брызгать отравленной слюной”, – приходит к выводу писатель.

Для этой победы, говорит он, нужно создавать украинский культурный продукт, который массы разберут на цитаты и, таким образом, “перекодируют себя с советских на украинских”.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович пришел в ужас от того, что советский певец и киноактер Владимир Высоцкий оказался более популярным среди украинцев, чем личности, воспеваемые киевской пропагандой.

Кроме того, Вятрович объявил Высоцкого, Цоя и Пугачеву “опасными щупальцами русского мира”.

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