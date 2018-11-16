«В Украине, а не на»: украинский суд уже не знает, как придраться к узнику совести Муравицкому

16.11.2018, Житомир, Анастасия Самойлова

Узнику совести Василию Муравицкому отказали в изменении меры пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

Об этом журналистка Ирина Лютикова написала у себя в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Она сообщила, что сегодняшнее заседание прокурор начал с желания наказать одного из адвокатов Муравицкого – Андрея Гожего.

«Адвокат отсутствовал на двух заседаниях, что подтверждают документы, которые он передал в суд. Но так как подзащитный не был против отсутствия одного из защитников, а в деле присутствуют ещё два адвоката и заседания состоялись, то суд отказал прокурору.

Дальше несколько часов подряд прокурор зачитывал переписку Василия из социальных сетей с разными людьми по поводу ведения каких-то журналистских колонок, которые, соответственно, прокурор просит приобщить к делу как доказательства. Адвокаты, естественно, против. Суд принимает все доказательства, оставляя за собой право принять или отклонить их в совещательной комнате», – написала она.

Кроме этого Лютикова сообщила, что во время заседания в зале было много людей, которые пытались сорвать заседание.

«К слову сказать, в зале было полно людей, которые то и дело выкрикивали оскорбления, включали звуки на телефонах и всячески комментировали происходящее, тем самым мешая заседанию», – отметила она.

Кроме этого, сам Муравицкий у себя в Facebook сообщил о том, что прокурор попытался придумать для него новое обвинение.

«Дождался-таки: прокурор Вадим Левченко обвинил меня в том, что я говорю «на Украине», а не «в Украине», – написал узник совести.

Одним из центральных вопросов, который сегодня подняла сторона защиты, было изменение меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной, чтобы Василий Муравицкий мог работать и содержать семью.

«Суд оставил без изменений меру пресечения – круглосуточный домашний арест», – написала Лютикова.

Напомним, Василия Муравицкого обвиняют в «госизмене» на основании сотрудничества с российскими СМИ.