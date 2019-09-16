16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Медицина, Политика, Украина
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В украинские больницы будут приезжать с ревизией без предупреждения

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что планирует без предупреждения посещать с инспекциями украинские учреждения здравоохранения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она сказала во время онлайн встречи по защите прав пациентов в Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Мы будем планировать с нашими партнерами совместную деятельность и будем наносить визиты в учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы. Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине », – отметила Скалецкая.

На вопрос, будет ли приезжать министр без предупреждений, Скалецкая ответила, что именно это собирается делать.

«Однозначно. Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже если после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции», – сказала Скалецкая.

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