В украинские больницы будут приезжать с ревизией без предупреждения

16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что планирует без предупреждения посещать с инспекциями украинские учреждения здравоохранения, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она сказала во время онлайн встречи по защите прав пациентов в Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы будем планировать с нашими партнерами совместную деятельность и будем наносить визиты в учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы. Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине », – отметила Скалецкая.

На вопрос, будет ли приезжать министр без предупреждений, Скалецкая ответила, что именно это собирается делать.

«Однозначно. Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже если после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции», – сказала Скалецкая.