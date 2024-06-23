В украинские офицерские училища не могут набрать курсантов – половина аудиторий пусты

Вадим Москаленко.  
23.06.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


На Украине сложилась катастрофическая для бандеровцев ситуация. Когда даже молодёжь не хочет идти в офицерские училища.

Об этом в интервью киевскому журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса президента Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине сложилась катастрофическая для бандеровцев ситуация. Когда даже молодёжь не хочет идти в...

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«В Министерстве вооруженных сил Украины провели анализ тех, кто хочет поступать в военное училище. Курсантов. Я не назову цифру, но могу сказать, что она очень невелика для крупнейшей европейской державы. В среднем на 50% мы не можем набрать будущих офицеров.

Когда в воюющей стране молодёжь не идёт в офицерские училища, не хочет идти, это катастрофа. Потому что обычно во всех государствах во всей военной истории, когда война, молодые люди горят патриотизмом, хотят защищать родину, всегда есть кандидаты в офицеры», – сказал Арестович.

«Я вообще не припомню, чтобы во время войны была страна, где не идут в военные училища. Это значит потеря долгосрочной лояльности, глубинной мотивировки защищать свою страну.

Одни эти цифры заставили бы рациональных людей взяться за голову и подумать, может мы что-то не так делаем, если молодые люди не хотят идти защищать. Это тотальная катастрофа. Никогда такого не было, чтобы во время войны молодые люди не шли в офицерские училища», – резюмировал он.

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