В украинские штурмовики отправляют мужиков, которые погибают, не дойдя до окопа

Анатолий Лапин.  
31.07.2024 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украина имеет большие проблемы с мобилизацией – в штурмовые отряды на передовую отправляют мужчин от 50 до 60 лет со множественными проблемами здоровья, которые непригодны к выполнению боевых задач.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет большие проблемы с мобилизацией – в штурмовые отряды на передовую отправляют мужчин...

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«Да, у нас есть резервы, но, знаете, попробуй сдернуть. Убыль идет в пехоте и штурмовиках, а туда посылают моих ровесников – дядек 50-60 лет. Пять-семь километров – нагрузите на себя в жару бронежилет и попробуйте пройти пешком. Если у вас позвоночная грыжа, проблемы с сердцем, высокое давление, вы, не дойдя до окопов, можете и кончиться. Но на фронт шлют таких.

Приводил примеры тот же Юрий Бутусов о том, что из нескольких десятков пополнения только человек пять, которые пригодны к выполнению боевых задач. Поэтому у нас серьезные проблемы с мобилизационным резервом», – заявил Золотарев.

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