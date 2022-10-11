В украинских городах пропадает свет. Также пошли удары по железнодорожным узлам

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Новости Украины

Сегодняшние удары по Украине наносятся в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, повреждены ряд электростанций.

Речь идет в том числе о крупной Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Сегодня туда, как сообщал «ПолитНавигатор», ударили два беспилотника «Герань-2».

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Также местные ресурсы сообщают о поражении объектов в Ивано-Франковской области.

Киевские СМИ сообщают, что к северу от Киева в районе Вышгорода начался сильный пожар.

«Ни сирен воздушной тревоги, ни звуков взрывов и ударов в городе не было. Однако в населенном пункте также расположена Киевская ГЭС на Днепре. И не исключено, что именно там и начался пожар, вызванный скачками напряжения из-за последствий вчерашних ударов. Если это действительно так, то на лицо еще одна демонстрация сильного снижения надежности единой энергосистемы Украины», – пишет – пишет телеграмм-канал «Рыбарь».

Кроме того, сообщается об ударах по железнодорожному узлу в Шепетовке Хмельницкой области. Это крупный логистический центр, который имеет важное значение для снабжения ВСУ. Там же находится ремонтный завод, который восстанавливает украинскую бронетехнику и артиллерийские системы.

Поражены объекты, по сообщениям местных властей украинских регионов и в Очакове Одесской области, зафиксирован «прилет» во Львове, Днепропетровской области, Николаеве, Ровно.

Также нанесены удары по Львову, после чего в городе пропало электроснабжение, котрое было восстановлено к утру после вчерашней «калибровки».