В украинских школах травят русскоязычных детей – телеведущая

16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Русскоязычные дети, ходящие в украинские школы, часто подвергаются травле со стороны украиноязычных одноклассников.

Об этом в эфире YoyTube-канала «Эхо Киева» заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне буквально вчера написала одна моя подписчица и рассказала историю, что она со своим мужем и дочерью живёт в городе Ровно, они русскоязычная семья, в быту они говорят по-русски. Их дочь ходит в украинскую школу, у нас же школы и высшее образование на украинском давным-давно, и их дочка учит украинский язык, но легко разговаривать по-украински не может.

И она рассказывает: «Я пошла гулять с классом и обратила внимание, что одна украиноязычная девочка постоянно пытается ударить мою дочь, то рукой, то ногой и дети постоянно говорят дочери, что она русскоязычная, предательница, чемодан-вокзал-Россия». Это говорят ребёнку в третьем классе. Наверняка всё это приходит не из школы или от учителя, этому учат детей их родители», – возмутилась Егорова.