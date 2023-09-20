В украинских военкоматах повсеместно издеваются и унижают призывников – киевский адвокат

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В украинских территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов) происходит повсеместное унижение и издевательство над людьми, которых буквально похищают на улицах и пытаются отправить в ВСУ.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил адвокат Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам правозащитника, ситуации, когда людей насильно заставляют пройти медкомиссии и подписать бумаги на службу в армии, стали систематическими.

«Такое происходит, к сожалению, повсеместно по всей Украине. В прошлый четверг-пятницу это происходило в Мукачевском ТЦК, сейчас я общался с человеком, которого точно так же два дня держали в Одессе… Пытаются к чему-то принудить, пройти обследование, к другим каким-то действиям, не обращают внимание на наличие права на отсрочку, угрожают, смеются, унижают. Это обычная история, которая происходит, когда к нам обращаются фактически в ста процентах случаев. Я считаю, что в правовом государстве это недопустимо», – трепался украинец.