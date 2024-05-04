В украинских вузах работает сеть студентов-стукачей

Вадим Москаленко.  
04.05.2024 20:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 689
 
Дзен, Дискриминация, Общество, Украина


Из украинских высших учебных заведениях действуют организованные сети студентов-доносчиков, которые добиваются увольнения профессоров за использование русского языка.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил «уполномоченный по защите государственного языка» Тарас Кремень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из украинских высших учебных заведениях действуют организованные сети студентов-доносчиков, которые добиваются увольнения профессоров за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Часть нарушителей из числа преподавательского и профессорского состава, по результатам жалоб студентов и подтверждения фактов, уволены. Это решения ректоров университетов. Часть лишена права преподавать в университете. На протяжении прошлого года почти 30% жалоб из сферы образования касались именно университетской среды.

Надо идти на опережение. Нам очень приятно, когда совет ректоров предлагает соответствующие вещи. Хотелось бы, чтобы они были намного эффективней, и охватывали все учреждения высшего образования», – сказал Кремень.

«Но мы, со своей стороны, тоже не пасём задних. Создана сеть студенческих языковых омбудсменов. Это про дополнительный контроль и поддержку студентов, и для возможности воцарения украинского языка как государственного.

Не скажу, что в каждом университете у нас есть свои представители, но хочу поблагодарить всех студентов, которые реагируют на факты. Нам это важно, потому что это вопрос самоочищения», – похвастался шпрехенфюрер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть