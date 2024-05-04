В украинских вузах работает сеть студентов-стукачей

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Из украинских высших учебных заведениях действуют организованные сети студентов-доносчиков, которые добиваются увольнения профессоров за использование русского языка.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил «уполномоченный по защите государственного языка» Тарас Кремень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть нарушителей из числа преподавательского и профессорского состава, по результатам жалоб студентов и подтверждения фактов, уволены. Это решения ректоров университетов. Часть лишена права преподавать в университете. На протяжении прошлого года почти 30% жалоб из сферы образования касались именно университетской среды. Надо идти на опережение. Нам очень приятно, когда совет ректоров предлагает соответствующие вещи. Хотелось бы, чтобы они были намного эффективней, и охватывали все учреждения высшего образования», – сказал Кремень.

«Но мы, со своей стороны, тоже не пасём задних. Создана сеть студенческих языковых омбудсменов. Это про дополнительный контроль и поддержку студентов, и для возможности воцарения украинского языка как государственного. Не скажу, что в каждом университете у нас есть свои представители, но хочу поблагодарить всех студентов, которые реагируют на факты. Нам это важно, потому что это вопрос самоочищения», – похвастался шпрехенфюрер.