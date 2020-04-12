В украинской армии царит коронавирусная вакханалия

12.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ВСУ нет ни тестов на коронавирусную инфекцию, ни стратегии, как бороться с пандемией: множество солдат приводят на построение, чтобы рассказать о запрете собираться в больших количествах.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал экс-боевик «АТО», львовский писатель Владислав Якушев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Паники нет, но у нас остался советский подход к любой чрезвычайной ситуации. Например, как только начались разговоры о возможности пандемии, что сделали в армии? В армии сделали построения, на которых замполиты рассказали о недопустимости заболевания коронавирусом, собираться в больших количествах, то есть, людей построили, собрали в большом количестве и рассказали, что им нельзя собираться в большом количестве.

Сейчас я слышал, что есть запрет курить в курилках. Например, если люди живут в казарме, они всё равно общаются все вместе, они все вместе питаются, но курить всем вместе им нельзя. Что касается личных средств защиты, в основном всё волонтёрское.

Возможно, случаев заражения в армии и больше, но как их протестировать? Никто военных не тестирует, тестов нет. Единственные тесты, которые поехали в армию, это фонд «Возвращайся живым», они закупили определённое количество тестов и отправили их в армию, но это капля в море», – рассказал экс-боевик.

«Вообще могут замалчиваться (случаи заражения – ред.), потому что у нас какой командир хороший? У которого ничего не случается. А если у тебя кто-то заболел коронавирусом, то к командиру однозначно будут вопросы: а как он это допустил? То есть, никого не будет интересовать, что там пандемия. Это советский подход остался. Я не удивлюсь, если такие командиры ещё и выговоры получают.

Поэтому я думаю, что замалчивается, причём замалчивается как командирами на местах, так и нет возможности определить, сколько в действительности – нет тестов», – добавил Якушев.