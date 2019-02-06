06.02.2019, Донецк, Александр Гусар

В рядах ВСУ участились случаи небоевых потерь в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разведке продолжает поступать информация о небоевых потерях украинских вооруженных формирований из-за неуставных взаимоотношений и халатного обращения с оружием и боеприпасами.

«В районе населённого пункта Водяное во время употребления спиртных напитков, один из военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады, ради развлечения, бросил гранату РГД-5 в соседний окоп, предварительно не убедившись в отсутствии своих сослуживцев в нём. В результате взрыва гранаты двое военнослужащих получили осколочные ранения», – рассказал Даниил Безсонов.

Также, по его словам, в районе населённого пункта Тарамчук в зоне ответственности 28-й механизированной бригады во время попытки разобрать боеприпас один военнослужащий погиб и двое получили тяжелые ранения.

«В районе населённого пункта Опытное в зоне ответственности 57-й мотопехотной бригады на позиции под названием «Повар», украинские военные вели беспорядочный обстрел наших позиций, один из солдат в состоянии алкогольного опьянения случайно выстрелил из подствольного гранатомёта в свой окоп, в результате чего трое военнослужащих получили ранения», – отметил ещё один случай представитель оборонного ведомства ДНР.

Безсонов подчеркнул, что по сложившейся традиции командиры вышеуказанных бригад представили данные потери, как боевые, полученные якобы в результате обстрелов со стороны подразделений Народной милиции.