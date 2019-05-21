21.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

В украинской армии началась масштабная распродажа военного имущества

Командование ВСУ в массовом порядке распродаёт похищенное со складов дорогостоящее военное имущество.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Только за последний месяц под личным руководством и покровительством преступника Паласа и командира танкового батальона, подполковника Олейника, боевики 35-й бригады продали гражданским лицам тепловизионных приборов и приборов ночного видения, а также маскировочных сетей, в том числе полученных от волонтерских организаций, на сумму более 2 млн. гривен», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель Народной милиции также не исключил, что в преддверии очередной инвентаризации и приезда комиссии из штаба «ООС», по отработанной уже схеме произойдёт очередной пожар полевого склада ракетно-артиллерийских вооружений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть