В украинской армии началась масштабная распродажа военного имущества

21.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Командование ВСУ в массовом порядке распродаёт похищенное со складов дорогостоящее военное имущество.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только за последний месяц под личным руководством и покровительством преступника Паласа и командира танкового батальона, подполковника Олейника, боевики 35-й бригады продали гражданским лицам тепловизионных приборов и приборов ночного видения, а также маскировочных сетей, в том числе полученных от волонтерских организаций, на сумму более 2 млн. гривен», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель Народной милиции также не исключил, что в преддверии очередной инвентаризации и приезда комиссии из штаба «ООС», по отработанной уже схеме произойдёт очередной пожар полевого склада ракетно-артиллерийских вооружений.