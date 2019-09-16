16.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

В украинской армии начался массовый отлов наркоманов

В результате работы комиссии оперативно тактической группировки «Север» было задержано значительное количество военнослужащих, исполнявших обязанности в состоянии наркотического опьянения.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости


По его словам, в оборонное ведомство Республики продолжает поступать информация о низком уровне морально-психологического состояния украинских военных в зоне проведения «ООС».

«По данным источников в рядах ВСУ, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ в ходе исполнения обязанностей военной службы в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ работает комиссия штаба ОТГ «Север. В ходе работы комиссии были задержаны пять военнослужащих девятого батальона 59-й бригады, находящиеся в состоянии наркотического опьянения», – рассказал Иван Филипоненко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть