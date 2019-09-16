В украинской армии начался массовый отлов наркоманов

16.09.2019, Луганск, Александр Гусар

В результате работы комиссии оперативно тактической группировки «Север» было задержано значительное количество военнослужащих, исполнявших обязанности в состоянии наркотического опьянения.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в оборонное ведомство Республики продолжает поступать информация о низком уровне морально-психологического состояния украинских военных в зоне проведения «ООС».

«По данным источников в рядах ВСУ, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ в ходе исполнения обязанностей военной службы в подразделениях 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ работает комиссия штаба ОТГ «Север. В ходе работы комиссии были задержаны пять военнослужащих девятого батальона 59-й бригады, находящиеся в состоянии наркотического опьянения», – рассказал Иван Филипоненко.